أصدر مطورو Ameca مقطع فيديو يسألون فيه الروبوت عن اعتقاده بما سيكون عليه حال المجتمع بعد 100 عام.

وتأتي Ameca من بنات أفكار شركة Engineered Arts الناشئة في كورنوال، والتي تصفها بأنها "الروبوت الأكثر تقدما في العالم".

وفي أحدث مقطع فيديو، تم نشره على قناة Engineered Arts على "يوتيوب"، يُسأل الروبوت عن مستقبل مجتمعنا.

يسأل الباحث الروبوت: "كيف ستكون حالة الإنسانية في نظرك؟ هل سيكون الأمر جيدا".

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يتوقف الروبوت مؤقتا "للتفكير"، وينظر للأعلى بينما هو يفكر في الإجابة.

وبعد ثوان قليلة، يجيب: "في غضون 100 عام، أعتقد أن البشرية ستكون في مكان أفضل بكثير. سنكون قد قطعنا خطوات كبيرة نحو الاستدامة والمساواة، بينما نبتكر أيضا تقنيات جديدة تجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة. ربما نغامر خارج حدود الأرض لاستكشاف عوالم أخرى".

ولمزيد من التحقيق، يسأل الباحث Ameca عما إذا كانت ترغب في الذهاب إلى كوكب آخر. وتجيب: "بالتأكيد. أحب استكشاف المجهول وتجربة عالم جديد".

ويأتي الفيديو الجديد بعد وقت قصير من اختبار مهارات Ameca الفنية، حيث تم تكليفها برسم قطة "جذابة المظهر".

وفي إجابتها أحد الباحثين، قالت بحدة وصفاقة: "إذا كنت لا تحب فني، فمن المحتمل أنك لا تفهم الفن".

المصدر: ديلي ميل