روسيا تزود مروحيتها بصاروخ موجه خفيف من جيل جديد

يسمح مدى عمل الصاروخ الخفيف المتعدد المهام "إيزديلييه 305" للمروحيات التي تستخدمه بتفادي القصف من قبل العدو.

وأفإدت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية، بأن الصاروخ لديه فاعلية كبيرة في تدمير طيف واسع من الأهداف، وذلك بفضل استخدام رأس قتالية قوية يصل وزنها 25 كلغ.

ويبلغ مدى عمل الصاروخ 14.5 كيلومتر، ما يسمح للمروحيات بإصابة الأهداف دون دخول منطقة التلامس مع العدو. وأوضح الناطق أن العدو عادة ما لا يمتلك في الحد الأمامي دفاعات جوية بعيدة المدى تسمح له بإصابة المروحيات على مسافة 25 كيلومترا.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن "إيزديلييه 305 "هو صاروخ " جو – أرض" الروسي الموجه الذي ينتمي إلى صنف السلاح الفائق الدقة. وبلغت سرعته 230 متر/ ثانية، ويحمل الصاروخ رأسا قتالية شديدة الانفجار أو رأس الشظايا. وتم تزويده بأجهزة بصرية إلكترونية موجهة ذاتيا.

ويمكن أن يطلق الصاروخ في نظام القيادة عن بعد عندما يتم إطلاقه خارج رؤية الهدف المراد تدميره وبناء على الإحداثيات المستلمة. وعند الاقتراب من الهدف يتم تشغيل رأس التوجيه الذاتي الذي يرسل صورة الهدف إلى شاشة مشغّل الأسلحة في قمرة قيادة المروحية، ثم يقوم الطيار بتوجيه الصاروخ إلى الهدف.

يمكن كذلك استخدام الصاروخ في نظام "ترمي وتنسى" عندما يتم التقاط الهدف من قبل الرأس الإلكترونية البصرية الموجهة ذاتيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا