إيران ترفع النقاب عن قنبلة جوية موجهة تُفذف من مسافة 100 كيلومتر

تستمر إيران في تطوير وسائل التدمير الفائقة الدقة التي تزود بها أنواع مختلفة من المسيّرات.

وقد كُشف الثلاثاء 22 أغسطس عن بعض الأسلحة الإيرانية الواعدة في أثناء الاحتفال بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية الإيرانية. وبينها القنابل الجوية الموجهة الصغيرة الحجم الجديدة من طراز Arman-1 و Arman-2 والتي تُوجه إلى الهدف بواسطة الملاحة الفضائية والأنظمة الاستمرارية.

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وتزن أولاهما 25 كيلوغراما، ويمكن أن تحلّق إلى مسافة 20 كيلومترا. أما ثانيتهما فتزن 40 كيلوغراما وبمقدورها إصابة الأهداف الواقعة على مسافة حتى 100 كيلومتر.

وقال كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات يوري ليامين إن تلك المسافة الكبيرة تقطعها القنبلة يضمنها محرك صغير الحجم ومروحة تدفعها.

ويمكن أن يحمل العديد من المسيّرات المنتجة في إيران قنابل من هذا النوع، وبصورة خاصة مسيرة "مهاجر- 10" التي يمكن أن تبقى في الجو لمدة طويلة والتي تم الكشف عنها أيضا الثلاثاء بحضور الرئيس إيراني إبراهيم رئيسي.

ويبلغ مدى عمل المسيّرة 2000 كيلومتر، ويمكنها البقاء في الجو لمدة يوم كامل على ارتفاع 7300 متر. أما سرعتها القصوى فتبلغ 210 كلم/ساعة. وإضافة إلى القنبلتيْن المذكورتين يمكن أن تحمل المسيّرة كذلك أسلحة أخرى مثل صواريخ "الماس" من الجيل الثالث.

المصدر: روسيسكايا غازيتا