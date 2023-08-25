قوات المظليين الروسية تتسلم منظومة مظلات فريدة

تسلمت قوات المظليين الروسية منظومة مظلات فريدة لإنزال مدرعات "تايفون – في دي في" المتعددة المهام جوا.

وقد تمت تجربة إنزال المدرعات غير المأهولة جوا حيث تحققت 4 عمليات للإنزال الجوي.

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وقالت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم الإنزال الجوي من هذا النوع في أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لأن هذه الطريقة في العمليات الحربية لا تعتبر فعالة في ظروف القتال الميداني في أوكرانيا. مع ذلك فإن منظومة المظلات الجديدة الخاصة بإنزال المدرعات المأهولة وغير المأهولة جوا يمكن أن تلعب دورا لها في النزاعات المستقبلية.

وتقوم منصة المظلات المتعددة المهام بإنزال عربات بوزن حتى 18 طنا. أما مدرعة "تايفون – في دي في"، المتميزة بـ 8 عجلات ( 4×4) ودروع سيراميكية ووزن منخفض. ويمكن أن تزود المدرعة برشاش "كورد" الثقيل أو غيره من الأسلحة التي تركب في برج دوار صغير.

المصدر: روسيسكايا غازيتا