كوريا الجنوبية تحدّث غواصاتها الحربية

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية تعمل على مشروع لتحديث الغواصات الحربية في جيشها.

وجاء في تقرير نشره الموقع:"قررت هيئة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية (DAPA) تخصيص ما يقرب من 595.68 مليون دولار لإجراء تحديثات شاملة للغواصات العاملة بالديزل والكهرباء من فئة KSS-II والتي تعمل لخدمة الجيش في البلاد، كما سيتم استثمار 320.17 مليون دولار في مشروع لتحديث أنظمة الاتصالات الرقمية في سلاح البحرية الكوري الجنوبي".

وأشار التقرير إلى أن تحديث غواصات KSS-II سيحسن من قدراتها القتالية والتكتيكية، وسيتم استبدال المعدات الإلكترونية الموجودة في هذه الغواصات بمعدات أكثر تطورا، كما ستستبدل منظومات السونار ومنظومات التحكم الموجودة فيها.

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دخلت غواصات KSS-II الخدمة لصالح جيش كوريا الجنوبية عام 2007، وتتميز هذه الغواصات عن غواصات KSS-I بوجود أنظمة أكثر تطورا لتوليد الهواء للطاقم، فضلا عن كونها مسلحة بصواريخ Hyunmoo-III المجنحة القادرة على إصابة أهدافها على مسافة 1000 كلم.

ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 65 مترا، وعرضها 6.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1860 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع 12 ألف ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا