أسطول بحر البلطيق الروسي يتسلم سفينة أبحاث جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي تسلم سفينة أبحاث بحرية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن مصنع Vympel الروسي لبناء السفن:"يوم الاثنين 21 أغسطس الجاري أقيمت في قاعدة كرونشتاد العسكرية في لينينغراد احتفالية خصصت لرفع علم البحرية الروسي على صارية سفينة الأبحاث Yakov Lapushkin، والتي طورناها في مصنعنا لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش".

وقد حضر الاحتفالية كونستانتين سبيرانسكي، رئيس إدارة الملاحة وعلوم المحيطات بوزارة الدفاع الروسية، وممثلو قيادة قاعدة لينينغراد البحرية الروسية، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية الروسية.

بدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2019 في إطار المشروع الحكومي الروسي 19910، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو 2022، وخضعت بعدها لسلسلة من الاختبارات تم خلالها تقييم قدرتها على الحركة والمناورة في المياه، وجرى اختبار معداتها العلمية ومعدات الاتصالات وجميع الأنظمة الإلكترونية فيها.

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ويبلغ طول السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19910 نحو 59 مترا، وعرضها 11.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1270 طنا، فضلا عن تجهيزها بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المكسوة بالجليد، ويمكن لهذه السفن العمل لمدة 25 يوما وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 22 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا