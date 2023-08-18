روسيا تكشف في منتدى "الجيش-2023" عن مدرعة جديدة للعمليات الخاصة

كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" عن عربة "تيتان" المصفحة الجديدة التي طوّرت لأجل القوات الخاصة.

وأشار الخبراء في شركة "Remdizel" الروسية التي طورت هذه المركبة إلى العربة صممت لتأمين نقل آمن للقوى العسكرية خلال العمليات الخاصة، وليتم تجهيزها بأنواع مختلفة من الأسلحة، وحصلت على تصفيح يحميها من الأعيرة النارية والقذائف وانفجارات الألغام.

وجهّزت نسخة العربة التي تم عرضها خلال المنتدى بمنظومة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد مجهّزة برشاش آلي، وحصلت على منظومة لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات، ومنظومة حماية من الصواريخ والقذائف الموجهة.

وتأتي العربة بهيكل يزن 1.5 طن تقريبا، ولها القدرة على نقل حمولة تزن 1400 كلغ، ويمكنها الحركة بسرعة 100 كلم/سا واجتياز أكثر الطرق وعورة.

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تعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وتشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا