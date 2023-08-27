روسيا تميط اللثام عن عربة الـبيك آب المدرعة الجديدة

تم الكشف عن مدرعة "آ إم إن – 18181 ستريلا" لأول مرة في منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني الدولي.

وقد تم تصميم المدرعة على شكل عربة الـ"بيك آب" المتعددة المهام التي يمكن أن تنقل 4 أفراد والمعدات العسكرية المختلفة.

إقرأ المزيد

وبمقدور المدرعة تنفيذ مختلف المهام، وقعرها مدرع، ما يحميها من الألغام، وتم تزويدها برشاش "بيتشيتيغ" أو رشاش "كورد" الثقيل عيار 12 ملم اللذين ينصبان على سقف بيك آب. وبمقدور المدرعة أيضا قَطر مختلف المقطورات.

ويبلغ طول المدرعة 4850 ملم، عرضها 2150 ملم، وارتفاعها 2200 ملم، وخلوصها ( المسافة بين سطح الطريق وقعر العربة) 270 ملم.

وينتج محرك الديزل للمدرعة قوة 200 حصان، وعلبة السرعة فيها ميكانيكية خماسية، وسرعتها القصوى على الطريق المعبدة 120 كلم/ساعة، ويمكنها أن تسير إلى مسافة 700 كلم دون أن تتزود بالوقود، كما يمكنها أن تعبر موانع مائية بعمق متر واحد.

ويمكن أن تنتج على منصة مدرعة "ستريلا" أسرة كاملة من المعدات الحربية، من ضمنها معدات برمائية وعربات غير مصفحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا