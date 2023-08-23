اكتشاف غابة سرية في حفرة صينية ضخمة!

اكتشف باحثون عالمَ غابات قديما ضخما على عمق 630 قدما تحت الأرض، أسفل حفرة في الصين.

وتم العثور على اللغز تحت الأرض في "حديقة جيولوجية" صينية من قبل فريق من العلماء لاستكشاف الكهوف، في مايو من العام الماضي.

وتُعرف هذه الظاهرة أيضا في الصين باسم "تيانكينغ" أو "الحفر السماوية".

وتقع حديقة لي فنغشان الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو، حيث تم العثور على الحفرة، في منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ، جنوب غرب الصين.

وتم وصف الحديقة الجيولوجية على موقع اليونسكو على الإنترنت بأنها "رسوبية في المقام الأول مع أكثر من 60٪ من صخور الكربونات الديفونية إلى العصر البرمي والتي يبلغ سمكها 3000 متر".

The ancient forest world discovered more than 600ft below the surface in huge sinkhole in China https://t.co/UxPX3FAnYM — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 21, 2023

ومن المعروف أنها "منطقة الكهوف وأطول جسر طبيعي في العالم".

وقال الباحثون إن الغابة البدائية يمكن أن تكون موطنا لأنواع نباتية وحيوانية لم يتم التعرف عليها من قبل، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

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كما أن الفجوات العملاقة ليست غير عادية بالنسبة لمناطق مثل هذه في الصين.

وأصدرت وكالة الأنباء الصينية المملوكة للدولة، Xinhua، تقريرا رسميا يفيد بأن الاكتشاف الجديد يرفع عدد الحفر في المقاطعة إلى 30.

وقال تشانغ يوانهاي، كبير المهندسين في معهد جيولوجيا Karst التابع لهيئة المسح الجيولوجي الصينية، إن الموقع به "غابة بدائية محفوظة جيدا في الأسفل" وثلاثة كهوف في جدرانه.

وقال تشن لي شين، قائد فريق رحلة كهف Guangxi 702، إن نباتات الظل الكثيفة تصل إلى كتف المرء، وقال إن الأشجار القديمة التي تنمو في القاع يبلغ ارتفاعها حوالي 40 مترا.

وتم الانتهاء من رحلة الكهف من قبل فريق هبط من أعلى ارتفاع أكثر من 100 متر و"استغرق عدة ساعات للوصول إلى قاع الحفرة".

وعادة ما تنشأ الفجوات عن طريق تحلل الصخور الأساسية بواسطة المياه الجوفية، وهي شائعة في المنطقة.

ومع ذلك، فإن الغابة الفريدة الموجودة في الأسفل غير عادية - فهي تبدو وكأنها شيء من فيلم خيالي.

كانت الغابة قادرة على النمو بسبب شكل الحفرة، ما سمح بدخول ما يكفي من الضوء حينما كانت لا تزال عميقة.

المصدر: ديلي ميل