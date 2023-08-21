منتدى "الجيش- 2023" يكشف مسيّرة بحرية روسية جديدة

كشف الأخصائيون في مصنع "كينغيسيب" الروسي زورقًا مسيرًا فريدا من نوعه تم تصميمه على أساس منصة "فيزير" البحرية غير المأهولة.

صرح بذلك ميخائيل دانيلنكو المدير التنفيذي لشركة KMZ الروسية على هامش منتدى "الجيش – 2023" حيث قال إن مدى عمل الزورق بلغ 600 كيلومتر بعزم الدوران البطيء. كما يمكنه أن يتسارع حتى سرعة 80 كلم/ساعة. لكن في هذه الحال ينخفض مدى عمله.

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وأشار دانيلِنكو إلى أن الزورق يمكن أن يستخدم لتنفيذ مهام مختلفة، إذ يمكن استخدامه أيضا كزورق ضارب. كما يمكن أن يستخدم الزورق محركا هجينا (بنزينيا وكهربائيا)، وأن يطلق صواريخ خفيفة.

وقد تم تزويد الزورق بنظام توجيه ذاتي وكذلك بخوارزمية العودة بنفسه إلى قاعدته.

ومن غير المستبعد أن يقوم الزورق بتنفيذ مهمة الإنزال البحري حيث ينقل أفراد الإنزال إلى الشاطئ ويعود إلى القاعدة ذاتيا.

يذكر أن منتدى "الجيش – 2023" كشف كذلك عن زورق "فيزير" الهيدروغرافي الذي يستخدم لدراسة منطقة قريبة من الشاطئ وتصوير القعر والأوضاع تحت سطح الماء.

يذكر أن منتدى "الجيش - 2023" التقني العسكري الدولي انتهت أعماله الأحد 20 أغسطس في ضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي