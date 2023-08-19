روسيا تكشف عن مركز قيادة متنقل جديد في منتدى "الجيش – 2023"

شهد منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني الكشف عن نموذج مدولب لمركز القيادة المتنقل "مارس – 2000".

وتنحصر الميزة الرئيسية لتلك التقنية في الصاري المزود بالرادار والأجهزة الإلكترونية البصرية والذي ينصب على سقف مركز القيادة ويمكن رفعه. وبمقدور الصاري اكتشاف أهداف مختلفة، بما فيه القوة البشرية بالجملة وعسكريين منعزلين وكذلك المعدات الحربية وعلى سبيل المثال يتم اكتشاف دبابة متحركة على مسافة 15000 متر.

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وتم وضع مركز القيادة على منصة ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 82" التي تم تزويدها برشاش عيار 12.7 ملم.

ويتم نشر مركز القيادة خلال 5 دقائق، ويضم طاقمه 4 أفراد"، والسرعة القصوى للناقلة المدرعة 80 كلم/ساعة، وبمقدورها اجتياز الموانع المائية وأن تسير إلى مسافة 500 كلم دون أن تتزود بالوقود.

يذكر أن منتدى "الجيش –2022 كشف العام الماضي عن مركز القيادة المتنقل الموضوع على منصة عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3". وأفادت وسائل الإعلام آنذاك بان المركز سيزود بمسيّرة "تي – 28" الجوية القادرة على البقاء في الجو لمدة 90 دقيقة والعمل عن بعد حتى 25000 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا