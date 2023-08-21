الكشف عن نسخة من مدفع هوتزر "مستا" بمقدوره إطلاق النيران إلى مسافة 41 كيلومتراً

يمكن اعتبار مدفع الهوتز "مستا – إس" الروسي الذاتي الحركة عيار 155 ملم، بحسب مواصفاته التقنية، من أفضل المدافع في العالم.

ويختلف المدفع عن نسخه الكلاسيكية بعياره 155 ملم ومدى عمله الذي يصل 41 كيلومترا. وحسب المواصفات التقنية التي تم الكشف عنها في منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني الدولي، فإن المدفع الجديد قادر على إصابة أهداف على مسافة حتى 30000 متر. أما في حال استخدامه لذخائر مزودة بمولد للغازات فيمكن أن يصل مدى عمله إلى 41 كيلومترا.

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ويستخدم المدفع كذلك ذخائر "كراسنوبول" الفائقة الدقة التي لا تدمر أهدافا ثابتة فحسب بل أيضا أهدافا متحركة مثل عربات المشاة القتالية وناقلات الأفراد المدرعة وغيرها من المعدات الحربية.

وتم تزويد المدفع بأجهزة إلكترونية عديدة تساعده على إطلاق النيران من المواقع المستورة وبالرمي المباشر ليلا ونهارا بغض النظر عن ظروف الطقس.

وقد تصل سرعة رماية المدفع 8 طلقات في الدقيقة، وتم تزويده بنظام التعمير الأوتوماتيكي. وبلغ وزن المدفع 43000 كلغ، سرعته القصوى على الطريق المعبدة 60 كلم/ساعة، طاقمه 5 أفراد، ويمكن أن يسير المدفع الذاتي الحركة إلى مسافة 500 كلم دون أن يتزود بالوقود.

وإن دفعة أولى من المدافع الجديدة قد تم تسليمها للقوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن فعاليات منتدى "الجيش-2023" تعقد في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا