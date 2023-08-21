روبوت مقاتل روسي يرمي بسرعة ودقة تفوق إمكانيات الإنسان

أظهرت اختبارات روبوت "ماركر" الروسي أن الروبوت المقاتل قادر على إصابة الأهداف إصابة أدق وأسرع، مقارنة بالإنسان في حال تزويده برشاشات وقاذفات قنابل.

جاء ذلك في تقرير قدمه المدير التنفيذي لشركة "أندرويدني تكنيكا" الروسية يفغيني دودوروف.

وقال:" في أثناء تنفيذ تمارين الرماية والتعرف على الأهداف أظهرت وحدة الرشاشات وقاذفات القنابل التابعة للمقاتل الروسي روبوت "ماركر" قدرة على إصابة الأهداف بشكل أسرع وأدق مقارنة بالجندي الذي يحقق الرماية الحية.

ويشار إلى أن الروبوت أظهر معدلات رماية عالية من وضع الثبات أو من الحركة على حد سواء.

إقرأ المزيد

وقال دودوروف إن شركته تعمل الآن على زيادة دقة الرماية وكذلك على إصابة الأهداف الجوية السريعة. وقال إن الروبوت يستطيع الآن إصابة الدرونات الصغيرة الحجم والعديد من الأهداف المعقدة بفاعلية أكثر مقارنة بالإنسان. وجاء في التقرير أن مشغّل الروبوت يحضر فقط في مرحلة اتخاذ قرار بتنفيذ مهمة.

يذكر أن روبوت "ماركر" المقاتل" يزن نحو 3 أطنان ويعتبر من أكثر الأسلحة الروبوتية تقدما في روسيا حيث تم تشغيل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعرف على الأهداف.

جدير بالذكر أن يفغيني دودزريف كان قد صرح لوكالة "نوفوستي" بشأن مسيّرة " باس – 80" الجوية التي صممتها الشركة لتطلق من منصة روبوت "ماركر" المقاتل، الأمر الذي يسمح لـ"ماركر" بإطلاق أسراب من الدرونات الانتحارية.

المصدر: نوفوستي