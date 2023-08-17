الدفاع الروسية تطلب تسليمها "ماكس المجنون"

طلبت وزارة الدفاع الروسية تسليمها دفعة من عربات "تيغر – إم" (النمر) المطورة التي أطلق عليها اسم "ماكس المجنون" نسبة إلى بطل فيلم العنف الخيالي الأسترالي عن نهاية العالم.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع. وتم تزويد المدرعة المطورة بأجهزة الحماية القوية، وهي ستخصص لحراسة قوافل المعدات الحربية.

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يذكر أن وزارة الدفاع الروسية سبق لها أن اشترت بضعة نماذج تجريبية من تلك المدرعة.

وقال الناطق إنه تمت تقوية دروع القسم الأمامي لـ"ماكس المجنون" وزجاجها الأمامي وأبوابها. أما المظهر الخارجي لـ"ماكس المجنون" فتحدده ألواح مدرعة جانبية تحمي العجلات من الرصاص والشظايا. أما قدرتها النارية فتتحمل مسؤوليتها وحدة "أرباليت – دي إم" المقاتلة المتحكم فيها عن بعد والتي تم تزويدها بكاميرات حرارية ومقياس مسافة ليزري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا