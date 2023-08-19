شركة روسية تطوّر منظومة تتصدى للمسيرات البحرية والجوية

أنشأت شركة "إلكتروماشينا"، بصفتها فرعا لشركة "أورال فاغون زافود" الروسية، منظومة بحرية جديدة متحكماً فيها عن بعد تتخصص في مكافحة المسيرات الجوية والبحرية.

وقد تم الكشف عن منظومة "نارفال" في منتدى "الجيش – 2023". أفادت بذلك يوم 16 أغسطس وكالة "نوفوستي" الروسية، قائلة إن منظومة "نارفال" المتحكم بها عن بعد توضع خصيصا في زوارق لا تزيد إزاحتها عن 20 طنا. وستستخدم المنظومة فيها كسلاح أساسي أو مساعد.

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وجاء في مذكرة مُرفقة بالمنظومة إن السلاح الجديد يضمن البحث عن الأهداف المدرعة الخفيفة والوسائل النارية وإصابتها وتدمير القوة البشرية والأهداف البحرية والجوية المحلّقة على ارتفاع منخفض.

وقال الأخصائيون في شركة "أورال فاغون زافود" إن المنظومة الجديدة تتيح فرصة التصدي للأخطار الجديدة، كمكافحة الدرونات البحرية والزوارق غير المأهولة.

ومن مميزات المنظومة تزويدها بصواريخ قصيرة المدى تحمل رأسا رادارية موجهة لاسلكيا أو درونات مضادة متحكماً فيها يدويا عن طريق نظام FPV.

ويسمح الرادار الخاص ذو الحماية السيراميكية باكتشاف الأهداف الجوية على مسافة 2000 متر والتعرف على ترددات تعمل بها الدرونات على مسافة لا تقل عن 2500 متر، وذلك لتشغيل التشويش الموجه ضدها.

كما تم تزويد المنظومة برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم، وتتضمن مجموعة التصويب كاميرات حرارية وبصرية بمقياس مسافة ليزري.

يذكر أن فعاليات منتدى "الجيش-2023" تعقد في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا