روسيا تفصح عن مدرعة مسيّرة جديدة في منتدى "الجيش-2023"

كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" النقاب عن العديد من الأسلحة والآليات العسكرية المميزة والتي كان من بينها مدّرعة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد.

وقد تم تصميم الآلية الجديدة لتكون رباعية الدفع مصفحة وقادرة على تقديم الدعم الناري لمختلف القوات العسكرية خلال العمليات الهجومية، وبالإضافة لذلك يمكن لمدرعة "Zubilo" أو (الإزميل) نقل المُعَدَّات والذخائر إلى الوحدات العسكرية في أرض المعركة دون تعريض حياة الجنود للخطر.

ويمكن الاعتماد على هذه الآلية أيضا في نقل الجنود المصابين في أثناء المعارك، وفي نقل معدات الشحن والبطاريات اللازمة لمراكز الاتصال العسكرية، وفي نقل الطائرات والآليات المسيّرة العسكرية.

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ويبلغ طول هذه الآلية 7 أمتار و46 سنتيمترا، وعرضها 255 سم، وارتفاعها 210 سم، ووزنها 16 طناً تقريبا، وجهّزت بمحرك بقوة 350 حصاناً يمكنها من الحركة بسرعة تصل إلى 100 كلم/سا.

تعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: وكالات روسية