طاقية الإخفاء.. جامعة روسية تبتكر مادة تعمي أجهزة الحرب الإلكترونية عن المسيّرات

أعلن غليب شيبونوف في جامعة بيرم الوطنية للبحوث التكنولوجية أن الخبراء الروس ابتكروا مادة تجعل الطائرات المسيرة غير مرئية لأجهزة الحرب الإلكترونية.

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ويقول في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "ابتكرنا مادة مركبة متعددة الوظائف مع عناصر معدنية مدمجة في هيكلها لحماية الأجهزة الإلكترونية في الطائرات المسيرة من الإشعاع الكهرومغناطيسي. كما تسمح هذه المادة ببقاء الطائرة المسيرة قوية وخفيفة بسبب استخدام ألياف الكربون، و تجعلها أيضا غير مرئية لأجهزة الحرب الإلكترونية".

وتجدر الإشارة إلى أن مستخدم الطائرات المسيرة يفقد إمكانية التحكم بها في منطقة استخدام معدات الحرب الإلكترونية. لذلك اقترح المبتكرون مادة يمكن أن تصبح أساسا لمنظومة تسمح بإخفاء الطائرة المسيرة عن أجهزة الحرب الإلكترونية مع بقاء إمكانية تبادل المراسلات بين المستخدم والطائرة المسيرة باستخدام التقنيات الضوئية لنقل المعلومات وحجب الطائرة المسيرة باستخدام مواد خاصة.

المصدر: تاس