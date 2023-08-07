العثور على نيازك صغيرة شمالي روسيا ذات بنية غير معروفة سابقا

اكتشف باحثون من معهد الجيوكيمياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لأول مرة عددا كبيرا من النيازك الدقيقة في الطبقة الجليدية لأرخبيل نوفايا زمليا.

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ويشير المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى أن بعض هذه النيازك يحتوي على مادة لم تكتشف في النيازك سابقا.

وجاء في بيان المكتب: "عثر على نيازك دقيقة فيها مناطق خلالية ذات بنية رسومية، تتكون من أنورثيت وسيليكا. ولم يسبق اكتشاف مثل هذه الهياكل من قبل في النيازك".

ويذكر أن المادة الفضائية تصل إلى الأرض على شكل نيازك من بينها نيازك دقيقة يتراوح مقاسها من 10 ميكرومتر إلى 2 ملليمتر. وعادة ما تحترق هذه النيازك في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض. وحاليا يعثر على مثل هذه النيازك في جليد القارة القطبية الجنوبية ويمكن العثور عليها في القطب الشمالي أيضا. وقد أصبحت نوفايا زيمليا إحدى المناطق التي تكثر فيها هذه النيازك. وتسمح دراسة هذه النيازك بالحصول على معلومات مختلفة عن تطور المنظومة الشمسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين عثروا على نيازك دقيقة غريبة غير تقليدية تتكون من معادن مقاومة للصهر - الإسبنيل النبيل MgAl2O4 (الياقوت الرمّاني)، البيروفسكيت CaTiO3 ، أنورثيت CaAl2Si2O8.

المصدر: تاس