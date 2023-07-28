"نيزك بوميرانغ" قد يكون أول صخرة فضائية تغادر الأرض وتعود!

أعلن علماء الفلك اكتشاف أول "نيزك بوميرانغ" على الإطلاق - صخرة نشأت من الأرض، تم قذفها إلى الفضاء ثم عادت لاحقا.

وقد تم اكتشاف النيزك، NWA 13188، في الصحراء الكبرى، وأجرى العلماء في جامعة Aix-Marseille في فرنسا تحليلا جديدا، فوجدوا أنه يتميز بخصائص كوكبنا.

ويحتوي الجسم على تركيبة موجودة في قشرة الأرض والصخور البركانية، ولكن أيضا تلك العناصر التي تظهر فقط عند تعرضها للأشعة الكونية النشطة في الفضاء.

World's first 'boomerang meteorite' discovered in Sahara Desert https://t.co/ZaWOQow9hlpic.twitter.com/td7kPAYJNx — Daily Mail Online (@MailOnline) July 28, 2023

ويعتقد الباحثون أن الصخرة دفعت إلى الفضاء بواسطة اصطدام كويكب قبل حوالي 10000 عام.

واكتشف صائدو النيازك الصخرة المعنية في عام 2018 في المغرب، ما دفع العلماء إلى تسميتها شمال غرب إفريقيا (NWA).

وحدد التحليل، الذي قاده جيروم جاتشيكا، أن الصخرة لها "تركيبة andesite بازلتية شاملة'' موجودة في الصخور البركانية في جميع أنحاء العالم.

إقرأ المزيد

كما يهيمن عليها البلاجيوكلاز plagioclase، وهو معدن حامل للألمنيوم والبيروكسين، معدن داكن اللون نظرا لتركيبته، والذي قال العلماء إنه أثار الجدل القائل بأن "صخرة الفضاء" ليست نيزكا على الإطلاق.

ومع ذلك، فقد تم تغيير بعض العناصر إلى أشكال ضوئية، وهو أمر ممكن فقط إذا تفاعلت الصخور مع الأشعة الكونية في الفضاء.

ويقول أحد الأدلة على عودة الصخرة إلى الأرض من الفضاء إن التركيزات المقاسة لهذه العناصر المتغيرة، والمعروفة باسم النظائر، عالية جدا بحيث لا يمكن تفسيرها من خلال عمليات مرتبطة بالأرض.

وعثر جاتشيكا وفريقه على بصمات نظيرية يمكن اكتشافها مثل البريليوم -3 والهيليوم -10 والنيون -21 في NWA 13188، وفقا لتقاريرSpace.com.

وحدد الباحثون أيضا طبقة قشرة اندماجية على الصخرة، والتي تتشكل عندما ترتفع النيازك عبر الغلاف الجوي للأرض وتنتقل إلى الأرض.

ويتطابق هذا السيناريو مع أحدث تعريف للأحجار النيزكية: "المواد التي يتم إطلاقها من جرم سماوي يحقق مدارا مستقلا حول الشمس أو بعض الأجرام السماوية الأخرى، ويعاد تكوينها في النهاية بواسطة الجسم الأصلي، يجب اعتبارها نيزكا. تكمن الصعوبة، بالطبع، في إثبات أن هذا قد حدث، لكن الصخور الأرضية المعرضة للأشعة الكونية وقشرة الاندماج المتطورة يجب اعتبارها نيزكا أرضيا محتملا".

المصدر: ديلي ميل