العثور على جمجمة وحيد القرن القديم بطول 4 أمتار في جنوب روسيا

اكتشفت في شبه جزيرة تامان بجنوب روسيا أول جمجمة في تاريخ العلم لوحيد القرن القوقازي الفتي ( Elasmotherium ).

أفادت بذلك الخدمة الصحفية للمركز العلمي الجنوبي لدى أكاديمية العلوم الروسية. وقال كبير الباحثين في المركز فاديم تيتوف: "أسفر الموسم الميداني الحالي في موقع (سينيا بالكا) عن اكتشاف قطع أثرية لحيوانات عاشت في شبه جزيرة تامان منذ حوالي 1.2 - 1.4 مليون عام، بالإضافة إلى قطع أثرية جديدة للإنسان الأوروبي القديم.

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يذكر أن Elasmotherium هو وحيد القرن القديم الذي عاش منذ حوالي مليون عام. وأبعاد هذا الحيوان العاشب مثيرة للإعجاب، إذ يبلغ طوله حوالي 4.5 متر ، وارتفاعه حوالي متريْن. ويزن وحيد القرن القوقازي أكثر من أربعة أطنان.

ويُعتقد أن elasmotherium عاش في المنطقة المطلة على بحر آزوف الحالي. وبالنسبة للعلماء يعد اكتشاف بقايا حيوان لم تتم دراسته سابقا نجاحا كبيرا. وكان علماء الاثار قد أحرزوا مثل هذا النجاح آخر مرة قبل أربعة أعوام، حيث عثروا على جمجمة وحيد القرن القوقازي البالغ قبالة ساحل بحر آزوف. وللمرة الأولى سيتلقى المؤرخون متحجرات لحيوان ثديي شاب قطن شبه جزيرة تامان في العصور القديمة.

واكتشف هناك أيضا في الموسم الحالي حوض لفيل تامان المتميز من حيث أبعاده. وستجبر كل هذه الاكتشافات المؤرخين على إلقاء نظرة جديدة إلى التاريخ الجيولوجي لمنطقة كوبان. وبعد معالجتها في المختبر ستصبح القطع الأثرية معروضات في متاحف التاريخ المحلية.

المصدر: تاس