 
مباشر

عالم مناخ يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في السنوات الخمس المقبلة

العلوم والتكنولوجيا

عالم مناخ يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في السنوات الخمس المقبلة
Sputnik Ilya Pitalev
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vras

أعلن عالم المناخ الروسي فلاديمير سيميونوف نائب مدير معهد فيزياء الغلاف الجوي أن درجات الحرارة في العالم على خلفية الاحتباس الحراري ستستمر في الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأشار العالم في مؤتمر صحفي إلى أنه يلاحظ خلال 150 عاما ارتفاع درجات الحرارة العالمية بصورة رتيبة ودائمة. لذلك من المتوقع تسجيل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

إقرأ المزيد
توضيحات في مصر حول تعرض الأرض لدرجة حرارة غير مسبوقة
توضيحات في مصر حول تعرض الأرض لدرجة حرارة غير مسبوقة

ويقول: "نلاحظ أن درجة الحرارة في العالم قد زادت بنحو 1.2 درجة منذ بداية القرن العشرين... وأن أكثر من نصف هذه التغيرات حصلت في الأربعين عاما الماضية. أي أن الاحترار قد تسارع بشكل كبير منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي".

ووفقا له، تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع خلال الثلاثين عاما المقبلة بنفس معدل السنوات العشرين الماضية.

ويقول: "بما أننا نعلم بارتفاع درجة الحرارة بصورة رتيبة، نتوقع استمرار تسجيل أرقام قياسية، وهذا ما سيحصل. لذلك فإن احتمال ما توقعته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع قياسي في درجة الحرارة خلال السنوات الخمس المقبلة، وارد جدا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة".

المصدر: صحيفة "إزفستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)