عالم مناخ يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في السنوات الخمس المقبلة

أعلن عالم المناخ الروسي فلاديمير سيميونوف نائب مدير معهد فيزياء الغلاف الجوي أن درجات الحرارة في العالم على خلفية الاحتباس الحراري ستستمر في الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة.





وأشار العالم في مؤتمر صحفي إلى أنه يلاحظ خلال 150 عاما ارتفاع درجات الحرارة العالمية بصورة رتيبة ودائمة. لذلك من المتوقع تسجيل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

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ويقول: "نلاحظ أن درجة الحرارة في العالم قد زادت بنحو 1.2 درجة منذ بداية القرن العشرين... وأن أكثر من نصف هذه التغيرات حصلت في الأربعين عاما الماضية. أي أن الاحترار قد تسارع بشكل كبير منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي".

ووفقا له، تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع خلال الثلاثين عاما المقبلة بنفس معدل السنوات العشرين الماضية.

ويقول: "بما أننا نعلم بارتفاع درجة الحرارة بصورة رتيبة، نتوقع استمرار تسجيل أرقام قياسية، وهذا ما سيحصل. لذلك فإن احتمال ما توقعته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع قياسي في درجة الحرارة خلال السنوات الخمس المقبلة، وارد جدا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة".

المصدر: صحيفة "إزفستيا"