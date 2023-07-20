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توضيحات في مصر حول تعرض الأرض لدرجة حرارة غير مسبوقة

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توضيحات في مصر حول تعرض الأرض لدرجة حرارة غير مسبوقة
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أعلن عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود القياتي عن تعرض الأرض لموجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة.

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وأوضح أن الموجة تضرب نصف الكرة الشمالي وتسجل درجة حرارة غير مسبوقة وأرقاما قياسية، مؤكدًا أن القبة الحرارية تؤثر بشكل كبير على الدول العربية.

ولفت القياتي إلى أن الحرارة كسرت في بعض الدولة الأوروبية حاجز الـ50 درجة مئوية، في الوقت الذي سجلت فيه بعض المدن المصرية 44 درجة كأعلى درجة حرارة، متوقعًا أن تستمر الموجة لمنتصف الأسبوع المقبل، كما شدد على أن نسبة الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس في أقصى درجاتها.

وأعلن معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية في موسكو أنه من الممكن حدوث توهجات شمسية، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة.

وحذرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا من هذه الموجات التي يمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض مع احتمال إتلاف أقمار صناعية ومعدات الاتصالات.

المصدر: الوطن

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