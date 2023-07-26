خط مخفي في أعماق المحيط يقسم الحيوانات إلى معسكرين!

وجد فريق دولي من العلماء أن أعمق الأعماق يهيمن فيه نوع معين من الكائنات الحية.

فتحت عمق حوالي 4400 متر، تمتلك معظم المخلوقات الكامنة في الظلام أجساما ناعمة وهادئة. وتوجد فوق هذا الخط الرخويات ذات القشرة الصلبة بشكل عام.

ويعتقد العلماء أن السبب يتعلق بتوافر المعادن التي تتكون منها الأصداف. ويمكن أن تساعدنا هذه المعرفة على حماية التنوع البيولوجي ضد النشاط البشري في هذه البيئات الباردة والمظلمة.

ويقول عالم البيئة في أعماق البحار إريك سيمون لليدو، من المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة: "كانت أعماق البحار السحيقة الموحلة تُعتبر في البداية بمثابة "صحارى بحرية" حتى تم استكشافها لأول مرة منذ عدة عقود، نظرا للظروف القاسية للحياة هناك - مع نقص الغذاء والضغط المرتفع ودرجة الحرارة المنخفضة للغاية. ولكن مع تقدم الاستكشاف العميق والتكنولوجيا، تستمر هذه النظم البيئية في الكشف عن تنوع بيولوجي كبير، يمكن مقارنته بالتنوع في النظم البيئية للمياه الضحلة، ولا يوجد إلا في انتشار مكاني أوسع بكثير".

ويغطي المحيط السحيق أكثر من 60% من سطح الأرض، ولكن لا يُعرف سوى القليل عن الحياة التي تعيش فيه. إنها لعنة بيئية للإنسان: ضغوط ساحقة، ودرجات تجمد حراري، وظلام دائم بعيدا عن ضوء الشمس.

ومع ذلك، فقد تحسنت التكنولوجيا لدرجة أنه يمكننا استكشاف هذه الأعماق المظلمة عن بعد.

إقرأ المزيد

وباستخدام روبوتات أعماق البحار، جمع سيمون لليدو وفريقه قاعدة بيانات كبيرة من الصور من سهل سحيق يُعرف باسم منطقة Clarion-Clipperton، يمتد لمسافة 5000 كيلومتر (3107 أميال) في قاع المحيط الهادئ بين المكسيك وكيريباتي على أعماق تتراوح بين 3500 و6000 متر.

وقاموا بفهرسة أكثر من 50000 كائن - ولاحظوا اختلافا ملحوظا في أنواع الحيوانات الموجودة في الأعماق الضحلة مقارنة بتلك الموجودة في أعمق أجزاء المنطقة.

ويقول سيمون لليدو: "لقد فوجئنا بالعثور على مقاطعة عميقة تهيمن فيها بوضوح شقائق النعمان الناعمة وخيار البحر وقعر ضحل حيث كانت الشعاب المرجانية الناعمة والنجوم الهشة فجأة في كل مكان".

ولم تظهر الرخويات على عمق أقل من 4400 متر، على الرغم من أن جميع أنواع الحياة السحيقة كانت تعيش في منطقة انتقالية بين المنطقتين. ووجد الباحثون أن هذا العمق المعين مرتبط على الأرجح بعمق تعويض الكربونات.

وتتكون الأصداف الصلبة من كربونات الكالسيوم، التي تنتشر عبر المحيط من السطح. لكن تحت عمق معين، تبقى كربونات الكالسيوم غير كافية، مم يؤدي إلى نقصها في قاع البحر، لتتناولها الحيوانات ذات القشرة الصلبة.

ويشير هذا إلى وجود توازن دقيق يلعب دوره في التنوع البيولوجي لأعماق المحيطات، وهو توازن يمكن أن يتعطل بسهولة بسبب تحمض المحيطات، وتغير المناخ، والتعدين في أعماق البحار، والتي يجري النظر حاليا في منطقة كلاريون - كليبرتون من أجلها.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "بشكل عام، يعكس هذا تباينا بيئيا أعلى بكثير، على مستويات متعددة، مما كان متوقعا في السابق للتجمعات القاعية عبر قاع البحر السحيق شمال شرق المحيط الهادئ. هذا التباين الذي تم التغاضي عنه، الناجم عن التأثيرات الجيوكيميائية والمناخية، له آثار حاسمة على البحوث البيئية والبيئية الكلية في المستقبل في المجتمعات السحيقة وعلى نجاح استراتيجيات الحفظ على النطاق الإقليمي التي تم تنفيذها لحماية التنوع البيولوجي في منطقة كلاريون كليبرتون وربما في مناطق سحيقة أخرى مستهدفة بواسطة التعدين في أعماق البحار في جميع أنحاء العالم".

نُشر البحث في مجلة Nature Ecology & Evolution.

المصدر: ساينس ألرت