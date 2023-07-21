اكتشاف جزيء يزيد من فعالية اللقاحات

اكتشف علماء جامعة ويسترن أونتاريو الكندية أن جزيئا يمكنه زيادة فعالية اللقاحات المضادة للأمراض الفيروسية بما فيها "كوفيد-19" والإنفلونزا والجدري.

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وتشير مجلة PLOS Pathogens، إلى أن الباحثين درسوا تأثير مجموعات مختلفة من الجزيئات في نماذج الفئران وكذلك في مزارع الخلايا البشرية المطعمة بلقاحات مختلفة مضادة للإنفلونزا والكوفيد والجدري، ولاحظوا أن الجزيء 5-OP-RU أحد مشتقات فيتامين В2 يحسن فعالية اللقاحات المضادة للفيروسات. لأنه يحفز الخلايا اليمفاوية التائية، ما يجعلها تنتج حماية أفضل مضادة لمسببات الأمراض.

ويذكر أن الخلايا التائية المرتبطة بالغشاء المخاطي (MAIT) تكتشف عادة في الدم وفي الأنسجة المخاطية في الجهاز التنفسي حيث غالبا ما تدخل الفيروسات عبره إلى الجسم.

ويخطط الباحثون مستقبلا إجراء دراسات إضافية لتحديد فعالية 5-OP-RU عند استخدامه مع اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد. كما ان الخصائص الفريدة للخلايا التائية MAIT تسمح بإمكانية استخدامها ضد الالتهابات البكتيرية الثانوية واستعادة الأنسجة المتضررة بعد العدوى الفيروسية.

المصدر: لينتا. رو