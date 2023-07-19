الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي – 90"

أرسل مصنع "أورال فاغون زافود" في منطقة الأورال الروسية إلى وزارة الدفاع الروسية دفعة أخرى من دبابات " تي – 90 إم"، بروريف" و"تي – 72 بي 3 إم".

ولا شك أن تلك الدبابات ستدخل سريعا أسطول الدبابات الروسية المقاتلة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ويشار إلى أن المصنع قد زاد من وتائر الإنتاج بمقدار 3 أضعاف في فترة قصيرة من العام الماضي، مع العلم أن مثل هذه المدرعات الحديثة مطلوبة جدا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

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وقد تم تنفيذ الاتفاقيات مع وزارة الدفاع والتي تقضي بالتحديث العميق لدبابة "تي – 72 بي" حتى مستوى "تي 72 بي3إم" وتطوير دبابة "تي 80 بي في" إلى مستوى "تي – 80 بي في إم" وإنتاج الدبابات الحديثة "تي – 90 بروريف"، الأمر الذي يدل على فاعلية نظام الإنتاج في المصنع والكفاءة العالية لجميع العاملين فيه.

وقال ألكسندر بوتابوف مدير عام شركة "أورال فاغون زافود" إن "المصنع ينفذ في الموعد المعين له كل المهام التي أوكلتها إليه الدولة فيما يتعلق بتزويد الجيش الروسي بالمعدات العسكرية الحديثة والمطورة. وتستمر في المصنع عملية تطوير وتحديث دبابات "تي – 72" و"تي – 80" و"تي – 90" آخذا في الحسبان الخبرات القتالية والطلبات الواردة من رجال الدبابات. ويبذل العمال والمهندسون في المصنع قصارى الجهود في سبيل إتقان المواصفات التقنية التكتيكية للدبابات التي ينتجونها".

المصدر: روسيسكايا غازيتا