تكنولوجيا جديدة تعزز معدل نجاح عمليات التلقيح الصناعي!

يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الآن أن تميز الأجنة الواعدة أثناء التلقيح الاصطناعي وتعزز فرصة الحمل.

يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بالفعل في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ويمكن أن تكون في الولايات المتحدة "قريبا جدا''، وفقا لشركة مقرها في تل أبيب وكانت رائدة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل.

ويكتشف البرنامج الأجنة الأكثر قابلية للحياة من خلال تسجيلها بناء على الميزات التي ترتبط بنتائج مختلفة، مثل التشوهات الجينية أو الانغراس، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية. وأبلغت العيادات التي تستخدم الخوارزمية عن زيادة بنسبة 30% في معدلات نجاح التلقيح الاصطناعي.

ويستلزم التلقيح الاصطناعي، أو الإخصاب في المختبر، إزالة بويضة من مبيض المرأة وتخصيبها بالحيوانات المنوية الذكرية في المختبر. وإذا ظهرت على البويضة المخصبة علامات نمو جنين، يقوم الطبيب بزرع ذلك في رحم المرأة، على أمل حدوث الحمل.

لكن هذه العملية مكلفة - بمتوسط أكثر من 12000 دولار لكل جلسة - وليست مضمونة، حيث تبلغ معدلات النجاح حوالي 24% عبر جميع الفئات العمرية، ما يعني أن النساء غالبا ما يتطلبن أكثر من محاولة واحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة فرص الحمل. في الشهر الماضي، طور العلماء في كاليفورنيا خوارزمية "اختبار صحة الحيوانات المنوية" التي تفحصها لمعرفة شكلها وكيفية تحركها لاختيار أفضلها لتخصيب البويضة.

وقالت الدكتورة دانييلا جيلبوا، عالمة الأجنة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة AIVF، شركة تكنولوجيا الإنجاب التي تطور الخوارزمية، لـ Fox News Digital إن اختيار الأجنة هو أحد أهم القرارات خلال عملية التلقيح الاصطناعي.

حتى الآن، كان على الأطباء البشريين اتخاذ هذا الاختيار.

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وقالت جيلبوا: "تخيل لو كنت عالمة أجنة، تنظر إلى أجنة متعددة في بيئة معملية مزدحمة، وعليك أن تقرر أيها لديه أفضل احتمالية لأن يصبح طفلا. قد يكون لديك ثمانية أو 10 أو 12 من الأجنة تبدو جميعها متشابهة - وعليك اتخاذ هذا القرار الحاسم، أحيانا بنفسك. إنك في الأساس أنت والأجنة تحت المجهر".

ويختار الأطباء جنينا باستخدام مظهره لتحديد جودته، لكن جيلبوا أضافت: "يعتمد ذلك على تحليل بشري شخصي لا يحدد في الواقع الفرص الفعلية للحمل".

ويعالج EMA، وهو برنامج تقييم الأجنة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من AVIF، مساحات من البيانات تتجاوز ما يمكن للعين البشرية اكتشافه للمساعدة في عملية الاختيار.

وقالت جيلبوا: "تم تدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف السمات الجنينية التي ترتبط بنتائج مختلفة - مثل التشوهات الجينية أو الانغراس أو الجنس - التي لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية".

وتعطي الخوارزمية لكل جنين درجة رقمية، ويمكن للطبيب اتخاذ القرار النهائي.

ويعمل الذكاء الاصطناعي أيضا بشكل أسرع بكثير من البشر ويمكنه تقييم الأجنة في جزء صغير من الوقت، ما يعني أن الأطباء يمكنهم رؤية المزيد من المرضى وتلبية الطلب.

ووفقا لجيلبوا، يتم تلبية 20% من الطلب على التلقيح الاصطناعي في الولايات المتحدة من قبل العيادات الحالية.

وتم تدريب برنامج الذكاء الاصطناعي باستخدام ساعات من مقاطع الفيديو ذات الفواصل الزمنية للأجنة قيد التطوير لمعرفة أيها كان ناجحا وأيها غير قابل للتطبيق.

ويشعر بعض علماء الأخلاق بالقلق من أن استخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار الأجنة بناء على نوع جنسها يمكن أن يفتح الباب بسرعة أمام الأطفال المصممين وعلم تحسين النسل والعقبات القانونية التي قد يكون مجتمعنا غير مستعد لحلها.

وقالت جيلبوا إن الخوارزمية لا تهدف إلى استبدال الأطباء، حيث سيكون لدى البشر دائما الكلمة الأخيرة.

وأضافت أنها تتوقع أن تكون التكنولوجيا في الولايات المتحدة "قريبا جدا". وقد يقلل البرنامج أيضا من تكاليف المرضى إذا تمكنوا من الحمل بشكل أسرع.

المصدر: ديلي ميل