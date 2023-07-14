اكتشاف عامل جديد لانكماش دماغ كبار السن

اكتشف علماء جامعة كيوشو اليابانية أن كبار السن الذين ليست لديهم اتصالات اجتماعية محدودة يعانون من صغر حجم الدماغ مقارنة بالذين لديهم علاقات اجتماعية واسعة.



وتشير مجلة Neurology إلى أن 8896 شخصا شاركوا في هذه الدراسة متوسط أعمارهم 73 عاما ولا يعانون من الخرف، خضع جميعهم لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي وللفحص الطبي. ولتحديد عدد الاتصالات الاجتماعية طرح عليهم سؤال واحد: كم مرة تتواصل مع الأقارب أو الأصدقاء الذين لا يعيشون معك. وهل تلتقون أو تتحدثون عبر الهاتف؟

إقرأ المزيد

أظهرت النتائج أن حجم دماغ الأشخاص الذين لديهم اتصالات اجتماعية محدودة جدا، أصغر بكثير من حجم دماغ الأشخاص الذين لديهم اتصالات اجتماعية واسعة. وقد اخذ الباحثون بالاعتبار عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في حجم الدماغ: العمر، داء السكري، التدخين والنشاط البدني.

ويشير الباحثون، إلى أن إقامة الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها يمكن أن يكون مفيدا لمنع ضمور الدماغ وتطور الخرف.

ولكن لا يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على مناطق العالم الأخرى، لأنها اقتصرت على المسنين اليابانيين فقط. كما أن الدراسة لم تثبت أن العزلة الاجتماعية تسبب انكماشا في الدماغ، ولكنها تظهر فقط وجود علاقة متبادلة.

المصدر: gazeta.ru