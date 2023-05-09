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استخدام الانترنت بعد سن الخمسين يقلل من خطر الإصابة بالخرف

العلوم والتكنولوجيا

استخدام الانترنت بعد سن الخمسين يقلل من خطر الإصابة بالخرف
Globallookpress Oliver Dietze/dpa
صورة تعبيرية
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أعلن علماء جامعة نيويورك أن الاستخدام المنتظم لشبكة الانترنت يقلل من خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن.

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وتشير مجلة Journal of the American Geriatrics Society، إلى أن أكثر من 18 ألف شخص بالغ غير مصابين بالخرف أعمارهم 50-64.5 عاما، شاركوا في هذه الدراسة. وخلال فترة الدراسة شخصت إصابة 4.68 بالمئة منهم بالخرف.

واتضح للباحثين، أن الاستخدام المنتظم لشبكة الانترنت يقلل من خطر الإصابة بالخرف مقارنة باستخدامه بصورة غير منتظمة (عرضية) بنسبة 50 بالمئة. وهذه العلاقة ثابتة بغض النظر عن مستوى التعليم والعرق والجنس والجيل. و أن الذين استخدموا الانترنت مدة لا تقل عن 6-12 دقيقة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف.

ووفقا لهم: "قد يساعد التواصل عبر الانترنت على تطوير الاحتياطي المعرفي، الذي بدوره يمكن أن يعوض شيخوخة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف".

ويشير الباحثون أيضا، إلى أن الإفراط في استخدام شبكة الانترنت له آثار جانبية سلبية سيحاولون تحديدها في دراسات مستقبلية.

المصدر: Gazeta.Ru

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