روسيا بشأن إنتاج نوع جديد من المذيبات لمعالجة النفايات النووية

قام المتخصصون من جامعة موسكو الحكومية بتطوير فئة جديدة من مذيبات الوقود النووي المستهلك.

وقالت الخدمة الصحفية للجامعة الثلاثاء 11 يوليو إن هذا التطوير سيتيح الحصول على المعادن الأرضية النادرة من النفايات. وتم نشر نتائج الدراسة بهذا الشأن في مجلة and Solvent Extraction Ion Exchange العلمية.

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لا يجلب تطوير الطاقة النووية كمية كبيرة من الطاقة الرخيصة للبشرية فحسب بل ويجعلنا أيضا نفكر في طرق التخلص من المواد المشعة والوقود النووي المستهلك. وعندما يتوقف المفاعل النووي عن العمل، تبقى فيه النويدات المشعة بدرجات متفاوتة من النشاط.

وقد حصل فريق من العلماء في الكليات الكيميائية والفيزيائية بجامعة موسكو الحكومية على فئة جديدة من المركبات العضوية المسماة بـ "ليغاندا" ودرسها لمعالجة الوقود النووي المستهلك. وإن البيانات المحصول عليها مع مواقف جديدة من دراسة المركبات المعقدة في المحلول، تجعل من الممكن اختيار مستخلص فعال لفصل المعادن الأرضية والمعادن الانتقالية عن المخاليط.

وتُستخدم مركبات (ليغاندا) العضوية كإحدى الأدوات لتقسيم النفايات النووية العالية النشاط إلى أجزاء ذات خصائص كيميائية أو فيزيائية مماثلة، وتعتبر هذه المرحلة ضرورية لتحويل النويدات المشعة إلى شكل صلب والتخلص لاحقا منها عن طريق الدفن. وتعتمد كفاءة التفاعل الذي يتم فيه فصل أيونات المعادن عن المحلول بمساعدة المركبات العضوية على بنية مركبات "ليغاندا" العضوية وآلية تفاعلها مع الأيونات.

وقد اقترح مؤلفو الدراسة استخدام مركبات عضوية قائمة على (البيريدين) المعدل بالفوسفور، وهو البيريدين الثنائي الفسفونات، بصفته مركبا أخف من المركب الذي استخدمه العلماء ويتم تخليقه بسهولة.

يذكر أن الدراسة المذكورة شارك فيها كذلك علماء من معهد "كورتشاتوف" النووي ومعهد "كورناكوف" للكيمياء العضوية وغير العضوية.

المصدر: تاس