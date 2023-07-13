علماء روس يبتكرون كفّاً اصطناعية من التيتانيوم واللاتيكس مع ذاكرة

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للطيران أن العلماء ابتكروا كفاً اصطناعية من التيتانيوم واللاتيكس مع تأثير ذاكرة الشكل.

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ويقول البروفيسور دميتري غوسيف من قسم علوم المواد وتكنولوجيا معالجة المواد بالمعهد في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "هذا ابتكار مريح جدا من الناحية العملية. يمكن لصاحب اليد السليمة ثني أصابع الكف الاصطناعية وفتحها بصورة متكررة للقيام بالأعمال اليومية. وقبل النوم عليه وضع الكف الاصطناعية في ماء ساخن لمدة 30 دقيقة لتعود إلى شكلها الأولي. وقد أظهرت الاختبارات بمشاركة متطوع من دون يد أنه يمكن استخدام الكف الاصطناعية المصنوعة من الفولاذ العادي لمدة شهر واحد وبعدها يجب تغييرها. أما الكف التي ابتكرناها المصنوعة من التيتانيوم واللاتيكس فيمكن استخدامها أكثر من سنة دون تغيير".

و لصنع الكف الاصطناعية، وضعت أسلاك نيكليد التيتانيوم في غمد لاتكس يحاكي جلد الإنسان، وبعد ذلك تم ملؤه بالسيليكون المعالج. جعلت المادة المركبة الناتجة من الممكن تنفيذ ما يسمى بتأثير ذاكرة الشكل. أي عند تسخين الكف إلى درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية ، فإنها ستعود إلى شكلها الأولي .

ويشير مصدر في المعهد إلى أن اختبار الكف والأصابع مثنية تحمل قنينة ماء وزنها 4.5 كلغم لمدة يوم كامل لم يؤدي إلى أي تشوه فيها. كما أنها استخدمت بسهولة المنشار في نشر الخشب.

المصدر: تاس