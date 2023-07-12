روسيا ترسل إلى الصين جسما للمفاعل النووي الروسي الصنع

تم تصنيع جسم المفاعل النووي المخصص للصين بوزن 349 طنا في شركة " أتوم ماش"، بصفتها فرعا لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.

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وحسب رئيس الشركة إيغور كوتوف تم الثلاثاء 11 يوليو نقل المعدات النووية، ومن ضمنها جسم المفاعل وطقم من المولدات البخارية بوزن إجمالي بلغ 1700 طن، إلى ميناء بطرسبورغ حيث سيستلمه صاحب الطلب الصيني. وستصبح المعدات النووية الروسية الصنع جزءا من المفاعل النووي الثالث في محطة "شويدابو" الكهروذرية الصينية.

وقال رئيس الشركة الروسية:" حطمنا العام الجاري رقما قياسيا تم تسجيله في الاتحاد السوفيتي الذي أطلق 3 مفاعلات نووية في عام واحد، ونحن قد أطلقنا العام الجاري 5 مفاعلات".

يذكر أن محطة "شويدابو" الكهروذرية الصينية يتم إنشاؤها بمساعدة الخبراء الروس. وتستغرق عملية إنشاء المفاعل عامين تقريبا. وقد تم تصنيعه على أساس سابقه "في في إر - 1000" وبموجب مشروع "آإيس - 2006" النووي.

المصدر: تاس