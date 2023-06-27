"روس آتوم" تختبر وقودا نوويا خليطا من اليورانيوم والبلوتونيوم

بدأت مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية اختبار وقود نووي خليط بين اليورانيوم والبلوتونيوم، في مفاعل "مير" للأبحاث.

ويعتزم علماء "روس آتوم" إثبات كفاءة وسلامة تشغيل الوقود الجديد في مفاعلات الجليل الثالث VVER التي تشكل أساس الطاقة النووية الحديثة في روسيا، وتستخدمها "روس آتوم" على نطاق واسع في محطات الطاقة النووية التي تشيدها روسيا بالعشرات في أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال ألكسندر أوغريوموف، نائب رئيس الأنشطة العلمية في المؤسسة: "في المستقبل القريب سنكون قادرين على إنتاج الوقود الجديد اعتمادا على متطلبات المفاعل واستراتيجية دورة الوقود، وسنكون قادرين على معالجة النفايات النووية بدلا من تخزينها، وتقليل كمية النفايات النووية بشكل كبير".

يذكر أن مفاعلات الجيل الثالث VVER الروسية متوافقة مع توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعد الأكثر أمانا في العالم، حيث التدخل البشري فيها محدود جدا.

المصدر: RT