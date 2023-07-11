مواصفات "صاروخ ماكرون" بعيد المدى الذي وعد به أوكرانيا

قبل قمة الناتو في فيلنيوس.. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قرر تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق" (الروسي).

وذكرت وسائل الإعلام أن الحديث يدور عن الصاروخ SCALP "جو – أرض" المجنح من تطوير شركتي Matra الفرنسية و British Aerospace البريطانية.

تتولى إنتاج هذا الصاروخ حاليا شركة MBDA الأوروبية. ويبلغ ثمنه مليوني جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة The Drive الأمريكية إن مدى عمل نماذج الصاروخ القابلة للتصدير يبلغ 250 كيلومترا. لكن هناك نماذج مطورة يمكن أن تطلق إلى مسافة حتى 560 كيلومترا.

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بدأ تصميم الصاروخ الفرنسي منذ عام 1994 على أساس صاروخ " Apache الفرنسي. ويختلف SCALP عن نظيره البريطاني Storm Shadow بأنه يحمل ذخائر صغيرة الحجم في حشوة واحدة بدلا من رأس قتالية واحدة، كما هو الحال في Storm Shadow. وهناك نموذج Black Shaheen القابل للتصدير الذي يمكن أن تحمله المقاتلات الخفيفة.

مواصفات أخرى:

وزن الصاروخ 1300 كلغ، طوله 5.1 متر، قطره 0.5 متر، باع جناحه 2.84 متر، وزن الرأس القتالية 450 كلغ، مدى العمل يزيد عن 250 كلم، ارتفاع تحليقه 30 – 40 مترا، سرعة التحليق 0.8 ماخ، ما يعادل نحو 1000 كلم/ساعة.

المصدر: RT