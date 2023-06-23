الصواريخ التي استهدفت جسر تشونغار بين خيرسون والقرم مصممة لضرب المطارات

أشار خبراء عسكريون إلى أن صواريخ Storm Shadow التي استخدمتها قوات كييف بضرب جسر تشونغار بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسيتين، صنعت في فرنسا، ومخصصة لضرب المطارات.

وصنعت هذه الصواريخ استنادا لتصميم صاروخ Apache المجنح المعروف بـ"قاتل المطارات"، حسب المراسل العسكري الروسي ألكسندر كوتس، الذي عاين حطام هذه الصواريخ.

وقال إن الصواريخ صنعت في شركة Matra BAE Dynamics Alenia الفرنسية، بصفتها شركة أوروبية متخصصة في أنظمة الصواريخ، وبينها Storm Shadow.

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وأشار إلى أن نموذجها الفرنسي يرمز إليه بمصطلح SCALP-EG، وأن مواصفاته الدينامية ومواصفات التخفي تضاهي صاروخ Apache المجنح، لكن SCALP-EG الفرنسي لديه محرك آخر، ولا يحمل ذخائر عنقودية بل رأسا واحدة تتميز بقدرة عالية على اختراق الخرسانة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا