لن تساعد الذخائر العنقودية التي تنوي واشنطن تسليمها لكييف في الانتصار على القوات الروسية في أثناء هجومها المضاد.

أعلن ذلك اللواء السابق في الجيش الأمريكي مارك هيرتلنغ في حديث أدلى به لصحيفة Newsweek الأمريكية.

وقال إن الذخائر العنقودية لن تساعد على إزالة حقول الألغام، كما لن تساعد على تطهير الخنادق.

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فيما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن نسبة نحو 15% من دفعة الذخائر المذكورة تالفة ولا تنفجر عند استخدامها.

يذكر أن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تضمنت لأول مرة ذخائر من عيار 155 ملم من طراز DPICM، وهي الذخائر العنقودية، وأن استخدامها محظور باتفاقية دولية وقعتها 123 دولة.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن جيش نظام كييف سبق له أن استخدم الذخائر العنقودية في دونباس. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الغاية الرئيسية منها القضاء على أكبر عدد ممكن من السكان المسالمين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا