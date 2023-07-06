منظمة الصحة العالمية تحذر من "ظواهر مناخية شديدة" وشيكة!

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في "الظواهر الجوية المتطرفة" في عام 2023، مشيرا إلى درجات حرارة قياسية هذا الأسبوع.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، قال تيدروس إن "أزمة المناخ" هي الآن من بين "العوامل الرئيسية التي تحدد نتائج صحة الإنسان"، محذرا من أن الاحتباس الحراري قد يؤدي في النهاية إلى "موجة من الجوع والهجرة والمرض".

وقال: "خلال الأشهر المقبلة، نتوقع مجموعة من الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير وموجات الحر، وكلها تضر بصحة الإنسان"، مشيرا أيضا إلى أن يوم الاثنين يمثل "أحر يوم على الإطلاق" لمتوسط درجات الحرارة حول العالم.

وأضاف تيدروس أن "الجفاف الذي طال أمده" وموجة الحر في القرن الإفريقي كان لها بالفعل تأثير كبير، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على خدمات الرعاية الصحية المحلية. وتضم جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا، وقد عانت المنطقة مؤخرا من أسوأ جفاف منذ عقود، حيث يعاني الآن ما يقرب من 60 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن بعض البلدان شهدت "أعلى مستويات الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد" منذ سنوات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المجاعة. وفي حين أن الجفاف في المنطقة "أفسح المجال للأمطار الغزيرة والفيضانات"، من المتوقع أن تظل مستويات الجوع هناك مرتفعة.

إقرأ المزيد

وأظهرت البيانات الصادرة عن المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي (NCEP) يوم الاثنين متوسط درجة حرارة عالمية 17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق تجاوز بسهولة الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة.

وكانت المناطق المحلية من تكساس إلى الصين إلى القارة القطبية الجنوبية أيضا في قبضة موجات الحرارة الكبرى، والتي عزاها بعض علماء المناخ إلى الاحترار العالمي العام ونمط الطقس الدافئ El Nino الأقوى من المعتاد هذا العام.

يذكر أن El Nino عبارة عن دورة طقس دورية يتم فيها دفع الهواء الدافئ بعيدا عن المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى على درجة الحرارة وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تنتج المرحلة الدافئة طقسا متطرفا، بما في ذلك الأعاصير، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن مثل هذه الأحداث أصبحت أكثر تواترا على مر السنين بسبب تأثيرات تغير المناخ.

المصدر: RT