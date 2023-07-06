ماذا كان وراء أكثر الأيام دموية في تاريخ البشرية؟

هناك العديد من الطرق التي أطلق بها البشر جميع أشكال الدمار الممكنة - الأسلحة النووية والتلوث وانتشار مسببات الأمراض الفتاكة، على سبيل المثال لا الحصر.

وفي حين أنه من الصعب أن نقول على وجه اليقين، وفقا للعديد من الروايات، فإن أكثر الأيام دموية في تاريخ البشرية كان في الواقع نتيجة لكارثة طبيعية. في صباح يوم 23 يناير 1556، ضرب زلزال هائل مقاطعة شنشي الصينية، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت "مهد الحضارة الصينية".

واستمر الزلزال بضع ثوان فقط، ولكن يُقدر أنه قتل بشكل مباشر 100000 شخص، مع سلسلة الانهيارات الأرضية والحفر والحرائق والهجرة والمجاعة التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 830000 شخص.

بالطبع، هذا ليس قريبا من ارتفاع إجمالي عدد القتلى في الأحداث الكبرى مثل الحرب العالمية الأولى، أو حتى الأوبئة أو المجاعات أو الفيضانات.

ولكن عند التفكير في يوم واحد من الدمار، فإن زلزال شنشي - المعروف أيضا باسم زلزال جياجينغ لأنه ضرب في عهد الإمبراطور جياجينغ من سلالة مينغ - يعتبر على نطاق واسع أكثر الزلازل فتكا التي نعرفها. كما تم إدراجه على أنه أكثر الزلازل التي تم تسجيلها دموية في التاريخ.

ويُعتقد أن الحدث كان حجمه من 8.0 إلى 8.3 على مقياس ريختر. وحدثت العديد من الزلازل القوية قبل وبعد ذلك. ولكن نظرا للجيولوجيا والتصميم الحضري للمنطقة في ذلك الوقت، فقد تسبب في دمار هائل بشكل غير متناسب للمدن المحيطة بهواشيان، وينان وهواين.

وتصف The Local Annals، التي يعود تاريخها إلى عام 1177 قبل الميلاد (وفقا لـHistory.com)، الدمار الناجم عن الزلزال بتفاصيل نادرة.

ويدعي اقتباس مترجم من الحوليات أن الجبال والأنهار غيرت الأماكن.

وتم تسجيل أن الشقوق انفتحت في الأرض التي يزيد عمقها عن 18 مترا (60 قدما). وفي هواشيان، انهار كل مبنى على حدة وقرب مركز الزلزال، قتل حوالي 60% من السكان.

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وعلى الرغم من قوته المنخفضة نسبيا، فقد تم إدراج الزلزال في المرتبة XI (أقصى) في مقياس الشدة المعدلة Mercalli، والذي يقيس شدة الزلزال أو اهتزازه.

ما الذي جعل الزلزال مميتا جدا؟

كان مركز الزلزال في وادي نهر وي، وهو فريد من نوعه من الناحية الجيولوجية لأنه يمر عبر هضبة اللوس في شمال وسط الصين. وتقع الهضبة أسفل صحراء جوبي، وتتكون من رواسب تشبه الطمي تتكون من تراكم الغبار المنفوخ بالرياح والذي تآكل من الصحراء.

وتشتهر الهضبة الآن بانهيارات أرضية مميتة منتظمة. ولكن في ذلك الوقت، تم بناء العديد من المنازل مباشرة في منحدرات اللوس الناعمة، ما ساهم في تكوّن الكهوف الاصطناعية المعروفة باسم ياودونغ.

وعندما ضرب الزلزال في الساعات الأولى، انهار العديد من ياودونغ، ما أدى إلى دفن من بداخلها وتسبب في انهيارات أرضية انتشرت عبر الهضبة.

ولم يكن الأمر يقتصر على يودونغ فقط، ولكن العديد من المباني في المدن كانت مبنية من الحجر الثقيل في ذلك الوقت، ما تسبب في الكثير من الدمار عندما انهارت.

ما سبب الزلزال؟

هناك ثلاثة خطوط صدع رئيسية تمر عبر المنطقة: صدع هواشان الشمالي، وصدع بيدمونت، وصدع ويهي.

وخلص تحليل جيولوجي عام 1998 لزلزال 1556 إلى أن صدع شمال هواشان لعب دورا مهما في الحدث، "لأن حجمه وحالات نزوحه هي الأكبر في منطقة الدراسة".

وخلص الباحثون من جامعة بكين إلى "أننا بحاجة إلى النظر في إمكانية حدوث صدع نشط، والاستعداد لزلزال كبير آخر محتمل في المنطقة، حيث أن الصدوع نشطة الآن".

ووفقا لموقع History.com، ألهم زلزال شنشي في الواقع البحث عن أسباب الزلازل، وطرق تقليل الأضرار المستقبلية الناجمة عن مثل هذه الكوارث - تم استبدال المباني الحجرية بمواد أكثر نعومة ومقاومة للزلازل، مثل الخيزران والخشب.

المصدر: ساينس ألرت