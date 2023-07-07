العلماء الروس يبتكرون فكا ذكيا لطلاب طب الأسنان

ابتكر علماء جامعة بيرم الوطنية للعلوم التطبيقية مع زملائهم من جامعة بيرم الطبية وجامعة موسكو للطب وطب الأسنان فكا ذكيا للتدريب العملي لطلاب طب الأسنان ولرفع كفاءة أطباء الأسنان.





ويتكون الفك الذكي الذي يحاكي الفك السفلي للإنسان من قاعدة بوليمير صلبة وطبقة ناعمة تحاكي اللثة وأسنان قابلة للقلع والتغيير. كما يحتوي على عناصر استشعار ووحدة إلكترونية لمعالجة البيانات.

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ويقول إيغور بيزكولادنيكوف من قسم الأتمتة والميكانيك في الجامعة: "من أجل تنفيذ وظيفة تتبع الضغط النطاقي، يتم تقسيم قاعدة الفك ميكانيكيا إلى أربع مناطق عمل حساسة. تحتوي كل منها على مستشعرات ضغط تستجيب لدرجة الانحناء النسبي للمنطقة الحساسة بالنسبة للقاعدة الصلبة. من وجهة نظر فنية، هي عبارة عن مجموعة من مقاومات SMD الخزفية ذات أغشية رقيقة مثبتة على الجانبين العلوي والسفلي".

ووفقا له، تحدد درجة حرارة السن باستخدام جهاز استشعار حراري مزدوج مصمم خصيصا لهذا الغرض.

ويقول: "يتم تحديد زاوية الميل والدوران والتعجيل اللحظي باستخدام مستشعر IMU 9250 المتخصص (يعمل كمدوار "جيروسكوب" ومقياس تسارع ومقياس مغناطيسي). وتنقل جميع البيانات المعالجة إلى المستخدمين عبر خادم HTTP باستخدام بروتوكول تبادل البيانات بناء على مواصفات JSON".

وقد ركب المتخصصون بالفعل الفك الذكي المبتكر في الروبوت المجسم Promobot-Ct ، الذي صمموه لتدريب أطباء الأسنان في الجامعة لمساعدة طلاب طب الأسنان ، وكذلك رفع كفاءة أطباء الأسنان، وحل أصعب الحالات التي قد تواجههم في الممارسة العملية.

المصدر: gazeta.ru