روسيا.. ابتكار جهاز لإنقاذ حياة من يتوقف قلبه وتنفسه

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس تيخ" التكنولوجية الروسية أن خبراء المؤسسة ابتكروا جهازا يستخدم في الحالات الطارئة لانقاذ حياة من يتوقف قلبه وتنفسه.



ويشير المكتب إلى أن الجهاز LIFE STREAM ECMO ابتكره خبراء شركة Splav العلمية الانتجاية التابعة للمؤسسة، وتكلفته أقل من نظائره الأجنبية بنسبة 30-40 بالمئة.

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وهذا الجهاز مخصص لدعم الحياة خارج الجسم "الأكسجة الغشائية خارج الجسم" (ECMO)، حيث يدعم الدورة الدموية ويزود دم المصاب بالأكسجين وكذلك القلب والرئتين، ما سيساعد على إنقاذ حياة الكثيرين في حالات حوادث الطرق والحرائق والكوارث الطبيعية.

ويقول أوليغ يفتوشينكو المدير التنفيذي لمؤسسة "روس تيخ": "كانت روسيا في السابق تشتري مثل هذا الجهاز من الخارج. ولكن الآن نعمل كل ما بوسعنا من أجل توفير الأجهزة اللازمة للرعاية الصحية".

ووفقا له، اجتاز هذا الجهاز الوطني جميع الاختبارات اللازمة وسجل رسميا وسوف يبدأ إنتاجه المتسلسل قبل نهاية سنة 2023 الحالية.

ويقول: "سوف نلبي جميع احتياجات روسيا من هذه الأجهزة خلال ثلاث سنوات ".

المصدر: فيستي. رو