روسيا.. ابتكار زجاج خفي محسّن للطائرات الواعدة

أعلن المكتب الإعلامي لشركة "روستيخ" أن التكنولوجيا الجديدة تسمح بنخفيض إمكانية الرادارات في اكتشاف الطائرات العسكرية.

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ويشير المكتب، إلى أن خبراء شركة "تكنولوجيا" التابعة لـ "روستيخ" تمكنوا من تطوير تكنولوجيا إنتاج الزجاج المستخدم في "الطائرات الشبح"، ما يسمح بتقليل إمكانية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.

ويقول فلاديمير ارتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" ، "أكدت النماذج التي صنعت باستخدام معدات محدثة، خصائصها المطلوبة وفقا للحسابات والاختبارات. وسوف تستخدم التكنولوجيا الجديدة في إنتاج البصريات الهيكلية للطائرات المستقبلية الواعدة. كما تسمح هذه التكنولوجيا بتخفيض رؤية الطائرات في نطاق الرادارات، ما يزيد من قدراتها القتالية".

ويضيف مصدر في "روس تيخ" موضحا، أن غشاء معدنيا وأكاسيد المعادن رقيقا جدا يعطي الزجاج هذه الخاصية عند رشها الممغنط في مكان مفرغ من الهواء على سطح الزجاج. وقد ضاعفت التكنولوجيا الجديدة هذه الخاصية بثلاث مرات، كما أصبح بالإمكان استخدامها في الأسطح الصغيرة أيضا.

المصدر: tass