بالفيديو.. قنابل حائمة بوزن 500 كيلوغرام تقصف المواقع الأوكرانية

نشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر قصف قاذفات "سو-34" الروسية لمواقع أوكرانية بقنابل حائمة تزن 500 كيلوغرام.

ونشرت بوابة FighterBomber الإلكترونية الروسية هذا الفيديو، مشيرة إلى أن تلك القنابل شديدة الانفجار وتثير الرعب في صفوف الجنود الأوكرانيين.

وقالت البوابة إن قنبلة "فاب – 500" شديدة الانفجار تم تطويرها عن طريق تجهيزها بأجنحة قابلة للطي تتفتح بعد إسقاطها وتجعل القنابل تحوم مثل طائرة شراعية يتم توجيهها بالملاحة الفضائية.

وإضافة إلى ذلك فإن تلك القنابل قوية جدا وتنشر عند اقترابها من خنادق الجنود الأوكرانيين الذعر بينهم. أما قاذفات "سو-34" فيمكن أن تستخدمها من مسافة بعيدة لتفادي تعرضها للإصابة من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا