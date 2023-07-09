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طبيبة توضح سبب الرغبة بالنوم في الطقس الحار

العلوم والتكنولوجيا

طبيبة توضح سبب الرغبة بالنوم في الطقس الحار
Globallookpress Carol Guzy/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة تاتيانا رومانينكو أخصائية الأمراض الباطنية، أن الرغبة بالنوم في الطقس الحار تنجم عن بطء العمليات الفسيولوجية في الجسم.

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وتشير الطبيبة، إلى أن الجسم لكي يبرد، يحاول في الطقس الحار التكيف مع درجات الحرارة عن طريق إبطاء عمليات التمثيل الغذائي (تدفق الدم، معدل نبضات القلب) والتقليل من إنتاج الحرارة.

وتقول: "يشعر الشخص بالرغبة بالنوم عندما تتباطأ جميع هذه العمليات. وهذه هي إحدى طرق الحفاظ على الذات التي يتبعها الجسم".

ووفقا لها، يحرر الجسم حرارة وطاقة حتى عندما لا يتحرك ولا يمارس أي تمارين رياضية.

و تنصح الطبيبة من اجل مكافحة الشعور بالنعاس، بالاكثار من شرب الماء. لأن شرب الماء ينشط عملية التعرق، ويؤدي بالتالي إلى تبريد الجسم، وهذا يخفف من الرغبة بالنوم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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