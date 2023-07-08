اكتشاف طريقة للوقاية من العمى

اكتشف فريق دولي من المتخصصين طريقة للوقاية من العمى بسبب الغلوكوما (الزرق) تعتمد على تحديد الأهداف الجينية.



وتشير مجلة Nature Genetics إلى أن العلماء خلال أكبر دراسة عالمية لمرض تنكسي في العيون، درسوا الجينات التي يحتمل انها تساهم في تطور الغلوكوما. اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على بيانات عام 2021 التي أشارت إلى 185 جينا لم تكن معروفة سابقا قد تكون مرتبطة بخطر الإصابة بالغلوكوما. والآن بنتيجة هذه الدراسة أصبح عددها 312 جينا.

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وسوف يمهد هذا الاكتشاف الطريق إلى ابتكار أدوية جديدة لمنع تلف شبكية العين الذي يؤدي غاليا إلى فقدان البصر. وأكثر من هذا أظهرت الميزة العالمية للدراسة، أن معظم الجينات المكتشفة هي مشتركة بين مجموعات عرقية مختلفة، ما يشير إلى أن الاختبارات الجينية للغلوكوما ستكون أكثر فعالية في مجموعة واسعة من المرضى.

وعلاوة على ذلك، حدد العلماء الأدوية المحتملة، التي يمكن استخدامها في استهداف الجينات المساهمة في تطور الغلوكوما. كما اكتشف الباحثون لأول مرة العلاقة بين خطر تطور الغلوكوما وأمراض المناعة مثل مرض التصلب المتعدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء الصينيين أعادوا في شهر مارس 2023 الرؤية إلى فئران مصابة بالتهاب شبكية العين الصباغي (احد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر) باستخدام طريقة التعديل الجيني CRISPR. لأن هذا المرض يحدث عادة نتيجة طفرات في جينات مختلفة.

المصدر: لينتا. رو