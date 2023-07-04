سبائك بخصائص محددة مسبقا

أعلن مصدر في مؤسسة العلوم الروسية أن علماء جامعة الأورال التربوية ابتكروا طريقة لإنتاج سبائك معدنية ذات خصائص محددة مسبقا.





ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن العلماء صنعوا سبيكة معدنية تحتوي على نسب متساوية من الألمينيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والزركونيوم.

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وكما هو معروف تستخدم هذه المعادن على نطاق واسع في قطاع الصناعة لأنها تعطي السبائك خصائص مختلفة الصلابة والمرونة وتزيد من مقاومتها للتآكل. ولكن الأهم من هذا أن الباحثين تمكنوا بمساعدة ظروف التبريد المختارة بشكل خاص من الحصول على ما يسمى بالحالة غير المتبلورة، حيث تفتقر السبيكة إلى الهيكل البلوري المميز للمعادن العادية، و تكتسب السبائك في هذه الحالة أفضل الخواص الميكانيكية.

ويقول بوريس روسانوف، رئيس فريق البحث: "يمكن استخدام السبائك التي حصلنا عليها كمواد لصناعة أجهزة ومعدات مختلفة مثل أجهزة الاستشعار الكهرمغناطيسية. كما يمكن القول ان بنية السبائك المشكلة بالتبريد السريع يمكن أن توفر مؤشرات عالية على صعيد الصلابة الدقيقة والقوة ومقاومة التآكل".

ووفقا له يخطط الباحثون لدراسة خصائص تآكل السبائك المحتوية على نسب مختلفة من المعادن المكونة، وما إذا كان بالإمكان استخدامها في بيئة قاسية مثل بيئة مياه البحر.

المصدر: نوفوستي