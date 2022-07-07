علماء نيجني نوفغورود يبتكرون سبائك ألومينيوم فائقة اللدونة

إن وجود حبيبات فائقة النعومة في سبائك الألومنيوم يعطيها أقصى صلابة في ظل الظروف الاعتيادية، ولكن عند تسخينها، يمكن أن تتمدد هذه السبائك أضعاف أبعادها وتصبح فائقة اللدونة.





ويشير المكتب الإعلامي لجامعة لوباتشيفسكي بنيجني نوفغرد، إلى أن علماء الفيزياء بالجامعة ابتكروا سبائك ألومينيوم ذات لدونة قياسية فائقة، يمكن استخدامها في صناعة الماكينات والهندسة الكهربائية.

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وجاء في بيان المكتب، "تسمح اللدونة الفائقة بتشكيل منتجات معدنية معقدة ومختلفة الأشكال خلال ثوان معدودة، دون فقدان المواد، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في طرق المعالجة الميكانيكية التقليدية".

ووفقا للعلماء، توفر الحبيبات فائقة النعومة في سبائك الألومنيوم أقصى صلابة في ظل الظروف الاعتيادية، ولكن عند تسخينها، يمكن أن تطول هذه السبيكة عدة مرات وتصبح فائقة اللدونة. فمثلا عند درجة حرارة 450 - 500 درجة مئوية، استطالت عينات الألومنيوم مع إضافات المغنيسيوم والسكانديوم بمقدا 9-10 مرات، وعند تبريدها، اكتسبت خصائصها الأصلية مرة أخرى.

وقد سمحت هذه العملية بتحسين توصيل السبائك للكهرباء، وهو أمر مهم لاستخدامها في الهندسة الكهربائية.

ويشير أليكسي نوخرين مدير مختبر تشخيص المواد في الجامعة، إلى أن استخدام السكانديوم في السبيكة يؤدي إلى تكون مسامات كبيرة في حالة اللدونة الفائقة، ولتجنب ذلك أجرينا عملية تلدين أولي للسبيكة في درجات حرارة منخفضة، بعدها تكتسب الحبيبات النانوية شكلا كرويا. وقد سمحت هذه التكنولوجيا بالحصول على سبائك ألومينيوم فائقة اللدونة.

المصدر: tass