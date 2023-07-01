روسيا تكشف عن درونات استطلاع جديدة

كشف شركة Komponent الروسية عن طائرة مسيرة جديدة طورتها لتعمل كآلية استطلاع ومراقبة.

وحول الموضوع قال متحدث باسم الشركة:"الطائرة الجديدة Shum مخصصة لعمليات الاستطلاع وهي عملية وسهلة الاستخدام، ويمكن حملها بسهولة في حقيبة ظهر تكتيكية، وحصلت الطائرة على مراوح ومحاور يمكن طيها بسهولة لتصبح صغيرة الحجم، هدفنا كان تطوير درون عملي وبسيط وموثوق".

وأضاف :"الطائرة تزن نحو 4 كيلوغرامات، ويبلغ وزنها مع المعدات والحقيبة الخاصة نحو 6 كلغ، ويمكن لهذه الطائرة التحليق لأكثر من 30 دقيقة متواصلة، وقطع مسافة 30 كلم، ونقل حمولات تصل أوزانها إلى 1 كلغ.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الطائرة الجديدة حصلت على هيكل متين يدخل في تركيبه المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، وزوّدت بكاميرات عالية الدقة يمكنها نقل البيانات والصور مباشرة إلى المشغل.

المصدر: سلاح روسيا