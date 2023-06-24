روسيا تطور جيلا جديدا من الغواصات العسكرية الصاروخية

أعلن مكتب "روبين" الروسي للتصاميم البحرية أن الخبراء فيه يعملون على مشروع لتطوير غواصات نووية صاروخية متعددة الأغراض.

وحول الموضوع قال المدير العام للمكتب، إيغور فيلينت:"يعمل مكتبنا على مشروع لتطوير غواصات أركتور النووية المتعددة الأغراض، هذه الغواصات قادرة على ضرب أهدافها بعدة أنواع من الصواريخ بما فيها الصواريخ البالستية".

وأضاف: "غواصات أركتور الروسية مطورة لتكون قادرة على العمل في النصف الثاني من القرن الحالي، يمكننا أن نقول بثقة أنه حتى ذلك الحين ستحل الغواصات مشاكل الردع الاستراتيجي وتقدم ضربات دقيقة ضد الأهداف الساحلية والبحرية للعدو، لذا فإننا نركز على قدرة الغواصات في التفاعل والعمل مع مجموعة متنوعة من الأسلحة الضرورية للعمليات التكتيكية والاستراتيجية".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غواصات "أركتور" الروسية الواعدة ستتمتع بمقدار إزاحة للمياه أقل بنسبة 20% تقريبا من ذلك الذي تتمتع به الغواصات النووية الصاروخية الكبيرة حاليا، وسيبلغ طول كل غواصة منها 134 مترا، وعرضها 15.7 م، وستكون قادرة على نقل طاقم مكون من 100 شخص، كما ستجهّز بحجرات خاصة لحمل الغواصات المسيرة، ومنصات لإطلاق الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا