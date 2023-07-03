اكتشاف حفريات لكائنات بحرية من العصر الجوراسي سبحت عبر تكساس!

اكتشف علماء شظايا عظمية من أطراف تشبه الزعنفة والعمود الفقري لزواحف مائية من العصر الجوراسي حفرت آلاف الأقدام فوق مستوى سطح البحر في جبال مالون غرب تكساس.

ويوفر الاكتشاف الجديد نافذة على البحر الضحل الذي غطى ذات يوم الصحارى القاحلة في شمال شرق المكسيك وغرب تكساس قبل 150 مليون سنة. ولا تزال تكساس خلال أواخر العصر الجوراسي، عصر الديناصورات الأكبر والأكثر شهرة على الأرض، غامضة إلى حد كبير لعلماء الأحافير بسبب العدد المحدود من التكوينات الصخرية السليمة في العصر الجوراسي في جميع أنحاء الولاية.

ويمكن العثور على كل ما تبقى تقريبا من قاع المحيط في Jurassic Texas على طول 13 ميلا مربعا فقط من الصخور فوق سلسلة جبال مالون.

ولكن مع اكتشاف البليزيوصور الجديد هذا، بدأ البحث عن المزيد من الحفريات.

وقال عالم الحفريات الفقارية لويس جاكوبس، المعد المشارك للدراسة الجديدة: "سيذهب الجيولوجيون إلى هناك بحثا عن المزيد من العظام. سيجدونها".

وتم اكتشاف بقايا البليزيوصور التي تعرضت للعوامل الجوية خلال حملتين لصيد الحفريات بقيادة عالم الجيولوجيا ستيف ماي، باحث مشارك في جامعة تكساس في أوستن.

وقال ماي في بيان من جامعة أوستن: "هناك المزيد الذي يمكن اكتشافه والذي يمكن أن يخبرنا بقصة ما كان عليه هذا الجزء من تكساس خلال العصر الجوراسي".

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ويأمل ماي أن تحفز الدراسة، التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Rocky Mountain Geology التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء، المزيد من صيد الديناصورات في مالون.

وقبل اكتشاف مايو، كانت الحفريات الوحيدة الموجودة في تكساس من العصر الجوراسي هي اللافقاريات القديمة التي تشبه المحار، بما في ذلك الأمونيت والقواقع.

لكن ماي وفريقه توصلوا إلى دليل رئيسي على أن البقايا الأحفورية الأكبر لا تزال موجودة في ولاية لون ستار.

وأشار بحث عام 1938 عن جيولوجيا جبال مالون من قبل أستاذ الجيولوجيا المستقبلي في جامعة ساوثرن ميثوديست (SMU)، كلود ألبريتون، عابرا إلى شظايا عظام كبيرة غير معروفة.

وكانت الصدارة كافية لإغراء ماي إلى سلسلة جبال مالون، بعد أن علم عالم الأرض في عام 2015 أنه لا توجد عظام جوراسية حاليا في سجل الحفريات في تكساس.

وقال: "أنت فقط لا تريد أن تصدق أنه لا توجد عظام جوراسية في تكساس".

خلال العصر الجوراسي، استقرت الرواسب التي ستصبح سلسلة جبال مالون على بعد أميال قليلة من الشاطئ في عصور ما قبل التاريخ.

المصدر: ديلي ميل