روسيا..ابتكار مركب جديد لعلاج قصور الجهاز التنفسي

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لفرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء ابتكروا مركبا يعتمد على مادة مستخلصة من عرق السوس.



ويشير المكتب إلى أن علماء معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي (النظري) ابتكروا هذا المركب، بالتعاون مع علماء معهد الكيمياء العضوية في نوفوسيبيرسك التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا .

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وجاء في بيان المكتب: "تكلل العمل باختيار مركب واحد فعال في كبح تطور التغيرات المرضية في أنسجة الرئة الناجمة عن الالتهابات".

ويشير البيان، إلى أن المركب الجديد يعتمد على حمض الغليسيرث (glycyrrhizic acid)، الذي هو تريتيربينويد طبيعي مستخلص من جذر عرق السوس.

ولهذا المركب، وفقا للبيان، تأثير شامل في العمليات الأساسية المرتبطة بتطور إصابات الرئة الحادة. ويمنع هذا المركب حدوث عاصفة السيتوكين لدى الفئران، ويفرز في الخلايا مادة مضادة للأكسدة ويحميها من الموت بسبب الالتهابات. كما أنه يقاوم فرط تخثر الدم، الناجم عن "كوفيد-19"، وليس له أي آثار سامة.

ويمكن أن يصبح هذا المركب أساسا لابتكار أدوية وعقاقير تحمي أنسجة الرئتين من التلف على خلفية الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: تاس