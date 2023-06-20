روسيا..اكتشاف أساس محتمل لمضادات حيوية جديدة

درس علماء جامعة ساراتوف الوطنية للبحوث بالتعاون مع زملائهم في جامعة الأورال الفيدرالية خصائص دقائق الأسبارتات النانوية من الشيتوزان المضادة للميكروبات.





وتشير مجلة Microbyology، إلى أنه وفقا للباحثين، يمكن أن يصبح المركب الذي حصلوا عليه سابقا أساسا لعدد من الأدوية الجديدة، بما فيها المضادات الحيوية.

والشيتوزان، مشتق من الكيتين (بوليمر طبيعي)، وهو عنصر أساسي في الهيكل الخارجي لمفصليات الأرجل. هذا المركب له تأثير مضاد للجراثيم والفيروسات والفطريات. ووفقا للعلماء يمكن أن تظهر هذه المادة في ظل ظروف معينة، تأثيرا مضادا للسموم ومنبها للمناعة ومضادا للالتهابات.

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وقد تمكن فريق من الباحثين من جامعة ساراتوف، مع زملائهم من جامعة الأورال الفدرالية من تركيب اسبارتات الشيتوزان المشتقة سابقا من الشيتوزان وحمض الأسبارتيك. وقد كرس الباحثون هذه الدراسة لمعرفة النشاط البيولوجي للدقائق النانوية لهذا المركب، الذي له وفقا للباحثين آفاق كبيرة في علم الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

وقد استخدم الباحثون للحصول على الدقائق النانوية طريقة جديدة غير مذكورة في المنشورات العلمية العالمية والمحلية.

وتقول الدكتورة آنا شيبوفسكايا رئيسة قسم البوليمير في جامعة ساراتوف: "أدت إضافة الدقائق النانوية لهذا المركب إلى موت جماعي للمكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا موجبة وسالبة الغرام. لذلك نعتزم في المستقبل استخدام خصائص المركب في ابتكار مضادات حيوية جديدة".

ووفقا للباحثين، المركب الجديد متوافق تماما مع خلايا الدم وأنسجة الجسم الأخرى. وقد أظهر الاختبار الحيوي أن الدقائق النانوية للمركب الجديد قادرة على تسريع نمو خلايا النسيج الضام عدة مرات.

وتضيف شيبوفسكايا: "تشير نتائجنا إلى أنه يمكن استخدام الدقائق النانوية لأسبارتات الشيتوزان على نطاق واسع في إنتاج أنواع جديدة من الأدوية واللقاحات، كما ستكون مطلوبة في مختلف التقنيات البيولوجية والدوائية".

المصدر: نوفوستي